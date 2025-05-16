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Донская прокуратура запустила горячую линию для бизнеса

Прокуратура в Ростовской области открыла постоянную телефонную горячую линию для представителей бизнеса. Об этом сообщает в пресс-службе ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Сообщения о нарушениях прав предпринимателей будут ежедневно принимать по телефону 8 (863) 210−55−99.

Из сообщения следует, что чаще всего бизнес жалуется в надзор на административные барьеры и необоснованное административное и уголовное преследование.