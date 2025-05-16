Донская прокуратура запустила горячую линию для бизнеса

Сообщения о нарушениях прав предпринимателей будут ежедневно принимать по телефону
Из сообщения следует, что чаще всего бизнес жалуется в надзор на административные барьеры и необоснованное административное и уголовное преследование.
Прокуратура в Ростовской области открыла постоянную телефонную горячую линию для представителей бизнеса. Об этом сообщает в пресс-службе ведомства.
Сообщения о нарушениях прав предпринимателей будут ежедневно принимать по телефону
Из сообщения следует, что чаще всего бизнес жалуется в надзор на административные барьеры и необоснованное административное и уголовное преследование.