Краевые дорожники приступили к ремонту дороги в районе Минино

В рамках работ подрядчику предстоит выполнить: фрезерование старого покрытия на въезде в населенный пункт и на мосту, устройство нового асфальтобетона на всем протяжении участка, обустройство существующей автобусной остановки на 1-ом км, включая замену павильона и устройство пешеходных дорожек между павильонами, отсыпку обочин и расчистку кюветов от растительности и установку новых знаков и нанесение разметки.