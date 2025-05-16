Краевые дорожники приступили к ремонту дороги в районе Минино

Общая протяженность участка — 2,7 км, стоимость — 48,2 млн рублей, подрядчик — АО «КрайДЭО». Работы проводятся в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Требующее ремонта состояние трассы отмечали местные жители. Специалисты зафиксировали выкрашивание покрытия, выбоины, разрушение кромок, трещины, колейность, повреждения барьерного ограждения и дорожных знаков.
В рамках работ подрядчику предстоит выполнить: фрезерование старого покрытия на въезде в населенный пункт и на мосту, устройство нового асфальтобетона на всем протяжении участка, обустройство существующей автобусной остановки на 1-ом км, включая замену павильона и устройство пешеходных дорожек между павильонами, отсыпку обочин и расчистку кюветов от растительности и установку новых знаков и нанесение разметки.
Полностью завершить работы планируется уже к концу июня, сообщает Министерство транспорта края.
Отметим, что на сегодняшний день выдано 21 разрешение на производство работ по ремонту и капремонту дорог. Подрядчики уже приступили к работам в Сухобузимском, Емельяновском, Курагинском, Минусинском и других районах края.