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Беларусь увеличит квоту в Международном валютном фонде

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Беларусь увеличивает квоту в Международном валютном фонде, это следует из совместного постановления Совмина и Нацбанка № 262/15, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Выполнять необходимые мероприятия, связанные с увеличением квоты республики в МВФ, будут Национальный банк и Минфин. Отмечается, что вклад Беларуси в фонд будет увеличен до 1022,3 млн специальных прав заимствования.

Специальные права заимствования или СДР — это искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Один СДР равен 4,46 белорусских рубля (по состоянию на 15 мая 2025 года).

Увеличение суммы вклада в фонд связано с тем, что в декабре 2023 года состоялся шестнадцатый общий пересмотр квот, одобренный Советом управляющих МВФ. Таким образом, Нацбанк направит в Международный валютный фонд 25% от суммы увеличения квоты — 85,2 млн специальных прав заимствования.

Минфин в свою очередь выпустит вексель в белорусских рублях в размере 75% суммы увеличения квоты — в эквиваленте 255,6 млн СДР.

Управлять активом в виде позиции по резервному траншу в МВФ и вести его учет будет Нацбанк. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.