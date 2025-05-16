Беларусь увеличит квоту в Международном валютном фонде

Выполнять необходимые мероприятия, связанные с увеличением квоты республики в МВФ, будут Национальный банк и Минфин. Отмечается, что вклад Беларуси в фонд будет увеличен до 1022,3 млн специальных прав заимствования.
Специальные права заимствования или СДР — это искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Один СДР равен 4,46 белорусских рубля (по состоянию на 15 мая 2025 года).
Увеличение суммы вклада в фонд связано с тем, что в декабре 2023 года состоялся шестнадцатый общий пересмотр квот, одобренный Советом управляющих МВФ. Таким образом, Нацбанк направит в Международный валютный фонд 25% от суммы увеличения квоты — 85,2 млн специальных прав заимствования.
Минфин в свою очередь выпустит вексель в белорусских рублях в размере 75% суммы увеличения квоты — в эквиваленте 255,6 млн СДР.
Управлять активом в виде позиции по резервному траншу в МВФ и вести его учет будет Нацбанк. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.