Беларусь увеличит квоту в Международном валютном фонде

Увеличение суммы вклада в фонд связано с тем, что в декабре 2023 года состоялся шестнадцатый общий пересмотр квот, одобренный Советом управляющих МВФ. Таким образом, Нацбанк направит в Международный валютный фонд 25% от суммы увеличения квоты — 85,2 млн специальных прав заимствования.