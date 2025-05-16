В странах ЕАЭС в начале года вырос объем строительных работ — где больше

Наиболее заметный рост отмечается в Беларуси — на 15,6%.
Объем выполненных строительных работ представлен и по другим странам Союза:
- в Армении — на 13,3%;
- в Казахстане — на 12,8%;
- в Кыргызстане — на 12,1%;
- в России — на 9,8%;
Также в первые два месяца 2025-го в объединение отмечен рост по обороту розничной торговли. Особенно заметны показатели в Кыргызстане — на 28,1%.
На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС.
Представлены данные и по другим государствам Евразийского экономического союза:
- в Беларуси — на 10,0%;
- в Армении — на 6,8%;
- в Казахстане — на 4,7%;
- в России — на 3,8%.