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В странах ЕАЭС в начале года вырос объем строительных работ — где больше

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В январе и феврале 2025 года в странах ЕАЭС вырос объем строительных работ, сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Источник: Sputnik.uz

Наиболее заметный рост отмечается в Беларуси — на 15,6%.

Объем выполненных строительных работ представлен и по другим странам Союза:

  • в Армении — на 13,3%;
  • в Казахстане — на 12,8%;
  • в Кыргызстане — на 12,1%;
  • в России — на 9,8%;

Также в первые два месяца 2025-го в объединение отмечен рост по обороту розничной торговли. Особенно заметны показатели в Кыргызстане — на 28,1%.

На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭС.

Представлены данные и по другим государствам Евразийского экономического союза:

  • в Беларуси — на 10,0%;
  • в Армении — на 6,8%;
  • в Казахстане — на 4,7%;
  • в России — на 3,8%.