Во Владивостоке определен подрядчик для капремонта улиц Борисенко и Восточный проспект

Во Владивостоке определен подрядчик для капитального ремонта улиц Борисенко и Восточный проспект. В рамках разработки документации проведено выездное обследование, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Разрабатывать проектную и рабочую документацию будет ООО «Интеркарто». Компания стала победителем открытого электронного аукциона. Представители компании-подрядчика и специалисты ЦОДД уже провели выездное обследование улицы Борисенко от перекрестка с улицей 40 лет ВЛКСМ до кольца на Сахалинской.
На всем протяжении улицы планируется замена дорожного покрытия и всех сопутствующих инженерных сетей. В ходе обследования определено место установки светофора для трамваев и выявлены нуждающиеся в замене опоры освещения. В рамках капитального ремонта планируется организация новых пешеходных переходов, тротуаров и дополнительных полос поворота.
Напомним, грейдирование, засыпка ям, укладка асфальта: ремонт дорог и тротуаров проводится в разных районах Владивостока. Постепенно совместными усилиями дорожников муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») преображаются как центральные улицы, так и дворовые проезды.