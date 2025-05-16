Во Владивостоке определен подрядчик для капремонта улиц Борисенко и Восточный проспект

На всем протяжении улицы планируется замена дорожного покрытия и всех сопутствующих инженерных сетей. В ходе обследования определено место установки светофора для трамваев и выявлены нуждающиеся в замене опоры освещения. В рамках капитального ремонта планируется организация новых пешеходных переходов, тротуаров и дополнительных полос поворота.