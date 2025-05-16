«Глория Джинс» сохранит фабрики в Шахтах и Новошахтинске

По информации замгубернатора региона Игоря Сорокина, две фабрики «Глория Джинс» в Новошахтинск и Шахтах компания решила сохранить.
Ранее фабрики «Глории Джинс» в Гукове, Звереве, Красном Сулине и Усть-Донецком перешли в собственность ООО «Булава». Здесь уже запущено производство и будут созданы новые рабочие места.
Еще одна фабрика в Усть-Донецком перешла в управление ИП Шишкина. Производства в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской арендованы ИП Роговой. Также запущено швейное производство в Зернограде.
«В Миллерове продолжается работа по определению оптимальной схемы управления площадкой, рассматривается возможность её разделения на несколько частей. Сотрудники перешли на предприятия легкой промышленности ранее действующих в муниципальном образовании», — сообщает пресс-служба региона.
«На данный момент более 1,8 тысячи человек уже получили возможность продолжить трудовую деятельность, и мы уверены, что с запуском всех производств эта цифра существенно вырастет», — заявил Сорокин.
Напомним, ранее «Глория Джинс» приняла решение о закрытии своих фабрик в Ростовской области из-за дороговизны производства и планирует перенести их в Азию.