Беларусь создаст шесть госкорпораций в ближайшую пятилетку

В ближайшую пятилетку белорусское правительство разработало ряд мероприятий, которые призваны повысить эффективность экономики, в частности создать шесть крупных госкорпораций в различных отраслях.
Создание шести государственных корпораций предусмотрено программой деятельности правительства на 2025−2029 годы, которая утверждена постановлением Совмина, опубликованном на Национальном правовом портале.
Государственные корпорации будут созданы в таких отраслях, как сельскохозяйственное машиностроение, деревообрабатывающая, белорусский текстиль, машиностроительная, кондитерская, алкогольная.
Кроме того, Программа правительства предполагает решение множества других задач в различных сферах экономики.
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