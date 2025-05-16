Пятиэтажку в центре Уралмаша продадут с торгов

Госкорпорация «Дом.РФ» готовится продать пятиэтажку на Ильича, 2 в Екатеринбурге. Об этом говорится в объявлении на сайте.
Это здание 1931 года постройки расположено прямо в центре Уралмаша, недалеко от проходной завода «Уралмаш». Дом входит в «Комплекс зданий площади Первой Пятилетки» и охраняется как объект культурного наследия федерального уровня. Архитектор — легенда свердловского авангарда Петр Оранский.
Лот включает сам дом (3,5 тыс. кв. м) и участок под ним (0,24 га). Дом нежилой. Землю можно взять пока только в аренду, а само здание — оформить в собственность. Сейчас идет стадия агентирования — оформление документов. Торги планируют объявить во втором квартале 2025 года.
ЕАН писал, что в 2024 году признали памятником весь соцгородок на Уралмаше. Согласно документам, под охрану поставлен весь район в квартале улиц Кировградской — Машиностроителей — Красных Партизан. Внутри него уже находятся признанные архитектурными памятниками гостиница «Мадрид», ансамбль зданий площади Первой Пятилетки и другие.
В перечень новых памятников вошли «Комплекс жилых домов Уралмашзавода» и «Дворянское гнездо». Всего по документу в список памятников попали 18 объектов, включая саму «лучистую» планировку квартала и материалы отделки фасадов.