Пятиэтажку в центре Уралмаша продадут с торгов

Лот включает сам дом (3,5 тыс. кв. м) и участок под ним (0,24 га). Дом нежилой. Землю можно взять пока только в аренду, а само здание — оформить в собственность. Сейчас идет стадия агентирования — оформление документов. Торги планируют объявить во втором квартале 2025 года.