Институт креативных индустрий могут создать в Екатеринбурге

«Так что уверен: в Екатеринбурге нам необходимо создавать Институт креативных индустрий, — сказал Денис Паслер. — Образовательное учреждение, которое бы соответствовало духу и стилю, образу мышления людей в столице Урала. Все предпосылки для этого есть».