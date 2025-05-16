Институт креативных индустрий могут создать в Екатеринбурге

По его словам, сейчас в мире идет конкуренция за интеллектуальный продукт, за технологические инновации, за знания. За этой сферой будущее.
«Так что уверен: в Екатеринбурге нам необходимо создавать Институт креативных индустрий, — сказал Денис Паслер. — Образовательное учреждение, которое бы соответствовало духу и стилю, образу мышления людей в столице Урала. Все предпосылки для этого есть».
Денис Паслер отметил, что сейчас начало пути. Необходимо изучить возможности образовательных учреждений для понимания того, где можно реализовать этот проект.
Помимо этого необходимо обсуждать данную тему с предпринимательским сообществом, чтобы те знания, которые будут получать студенты, были применены на практике.
«МК-Урал» ранее писал, что 26 марта президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. 28 марта в резиденции губернатора Свердловской области полномочный представитель Президента в УрФО Артем Жога представил свердловчанам Дениса Паслера в новой должности.
На встрече с журналистами полпред рассказал о стоящих перед регионом задачах, а врио губернатора пообещал обратить особое внимание на решение транспортных проблем в столице Урала.