Куба подтвердила свое участие в ПМЭФ-2025

Напомним, глава карибской республики приезжал в Россию в начале мая. Вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым он посетил, например, производственную площадку биотехнологических препаратов, которая специализируется, в том числе на выпуске инсулинов. В рамках сотрудничества отечественное предприятие уже в 2025 году зарегистрирует на Кубе первым там препарат по снижению веса.