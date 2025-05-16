Куба подтвердила свое участие в ПМЭФ-2025

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил участие страны в Петербургского международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сообщил в подкасте его администрации, посвященном итогам недавнего визита в Россию, пишет ТАСС.
— Для Кубы всегда важно участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. И мы планируем участие Кубы в этом важном форуме, — привело агентство слова Диас-Канеля.
Напомним, глава карибской республики приезжал в Россию в начале мая. Вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым он посетил, например, производственную площадку биотехнологических препаратов, которая специализируется, в том числе на выпуске инсулинов. В рамках сотрудничества отечественное предприятие уже в 2025 году зарегистрирует на Кубе первым там препарат по снижению веса.
ПМЭФ-2025 пройдет на берегах Невы с 18 по 21 июня. Свое участие в нем подтвердили представители 90 стран и территорий.