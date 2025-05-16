В Самаре планируют построить платный участок магистрали «Центральная»

Вопрос развития транспортной инфраструктуры в Самаре остается одним из приоритетных для региональных властей.
Согласно данным транспортного моделирования, проведённого специалистами Мостранспроекта, ежесуточный трафик на ключевых магистралях города достигает критических показателей: Ново-Садовая улица обслуживает около 80 тысяч автомобилей в сутки, а Московское шоссе — более 120 тысяч.
Это подтверждает необходимость создания альтернативных маршрутов для разгрузки городских улиц.
Одним из главных проектов, способных изменить ситуацию, является строительство скоростной магистрали «Центральная», которая должна существенно изменить транзитный поток и вывести его за пределы жилых районов.
Как отметил на очередном заседании кабинета министров председатель регионального правительства Михаил Смирнов, первое официальное инвестиционное предложение по реализации этого проекта уже получено.
Инициатором выступил консорциум «Бамтоннельстрой» при поддержке Газпромбанка. Оператором является дочерняя компания Газпромбанка — ООО «ИФР-Обход Курска».
Как сообщил Олег Майоров, врио замминстра регионального минэкономразвития, обращение с предложением о заключении концессионного соглашения по строительству платной дороги поступило в правительство 25 апреля текущего года.
В рамках подготовки проекта документа планируется тщательная проработка технических, экономических и юридических аспектов. Для координации этой работы создана рабочая группа под руководством Михаила Смирнова.
Среди существенных условий соглашения: полное строительство магистрали от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста, участие федерального бюджета в финансировании (до 50%), передача рисков по трафику и доходности концессионеру, доступная стоимость проезда для населения.
Обсуждение проекта будет проходить с участием экспертов, представителей общественности и депутатов Самарской городской думы.
Цель — создать комфортную и эффективную транспортную среду, соответствующую современным стандартам и потребностям как города и региона в целом.
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