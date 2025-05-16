В Самаре планируют построить платный участок магистрали «Центральная»

Согласно данным транспортного моделирования, проведённого специалистами Мостранспроекта, ежесуточный трафик на ключевых магистралях города достигает критических показателей: Ново-Садовая улица обслуживает около 80 тысяч автомобилей в сутки, а Московское шоссе — более 120 тысяч.