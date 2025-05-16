Дмитрий Алексеев предупредил бизнесменов Приморья

Приморский миллиардер Дмитрий Алексеев рассказал в своём Telegram-канале, как сейчас реализуется проект пляжа на Патрокле. Идея воплощается очередями, но бизнесмен отметил, что очень хочет, чтобы берег уже сейчас жил в новом, пляжном формате.
С Нового года Алексеев с единомышленниками искал предпринимателей, которые могли бы сделать что-то интересное на территории пляжа, пока она еще свободна. При этом он понимал, что на временные проекты заходить никто не хочет, но все же рассчитывал, что деловые люди — активные, креативные, с массой идей и способны видеть открывающиеся возможности. Однако, по словам главы ДНС, идей и предложений с Нового года почти не было. Алексеев отверг предположения, что предприниматели могут заниматься только отжатием земли или предлагать неудачные маркетинговые программы, и пришёл к выводу, что авторы проекта нового пляжа просто плохо доносили свои предложения.
Поэтому он еще раз сообщил, что может предоставить территорию на берегу бухты Патрокл на этот сезон, а, возможно, и на следующий, для какого-то интересного проекта, который соответствовал бы пляжной тематике. Алексеев добавил, что в этом году бухту уже почистили, будут работать волейбольные площадки, и часть берега всё же будет функционировать в режиме пляжа. С коммуникациями, по его бизнесмена, что-нибудь придумают. Он также указал контакты менеджера пляжа Анны Дубининой и свои, для связи через WhatsApp или Telegram, а также электронную почту.
Дмитрий Алексеев отметил, что через пару лет, когда Патрокл станет самым модным местом во Владивостоке, будет стоять очередь желающих с разными идеями, и предупредил, что его первый вопрос будет: где вы были эти три года?
Алексеев известен далеко за пределами Приморья как предприниматель и миллиардер из списка Forbes, глава группы компаний «ДНС». Ранее он реализовал проект Нагорного парка — одного из популярных общественных пространств города.
В своих публикациях «АиФ-Приморье» писали, что территория будущего единого городского пляжа была разбита на 14 земельных участков с разными собственниками, что тормозило развитие проекта. Самые сложные переговоры шли по участку, принадлежавшему компании «Другое дело». Алексеев не мог договориться с владельцами два года и в итоге выкупил участок вместе с фирмой, чтобы снять земельные споры и продвинуть проект.
Проект благоустройства пляжа стартовал в 2023 году, работы идут поэтапно. В 2024 году завершили две очереди парка около озера Торфяное, а к июлю 2025-го планируется оборудовать пляжную зону с душевыми, переодевалками, волейбольными площадками, спасательной вышкой и торговыми объектами.
На территории уже прошел первый фестиваль пляжных видов спорта, была очищена бухта, проложены прогулочные тропы, обновлена канализационно-насосная станция, решается вопрос с очисткой воды совместно с Водоканалом.
Общий объем инвестиций в проект составляет около 590 миллионов рублей, территория была специально включена в ТОР «Приморье», что упрощает оформление земли и увеличивает поддержку проекта со стороны властей.
Дмитрий Алексеев выразил намерение сделать Патрокл «самым крутым и доступным пляжем России».