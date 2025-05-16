Дмитрий Алексеев предупредил бизнесменов Приморья

С Нового года Алексеев с единомышленниками искал предпринимателей, которые могли бы сделать что-то интересное на территории пляжа, пока она еще свободна. При этом он понимал, что на временные проекты заходить никто не хочет, но все же рассчитывал, что деловые люди — активные, креативные, с массой идей и способны видеть открывающиеся возможности. Однако, по словам главы ДНС, идей и предложений с Нового года почти не было. Алексеев отверг предположения, что предприниматели могут заниматься только отжатием земли или предлагать неудачные маркетинговые программы, и пришёл к выводу, что авторы проекта нового пляжа просто плохо доносили свои предложения.