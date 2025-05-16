В Каменске-Уральском дефицит водителей, учителей и полицейских

Показатель безработицы в Каменске-Уральском сейчас ниже 1%. Сейчас на предприятиях города не хватает: 79 водителей, средний заработок у них — 50 тысяч рублей, 68 учителей со средним заработком в 36 тысяч рублей, 68 сотрудников МВД с зарплатой в 56 тысяч рублей, 50 пожарных специалистов с зарплатой в 36 тысяч рублей.