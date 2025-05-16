В Каменске-Уральском дефицит водителей, учителей и полицейских

Средний заработок у специалистов в Каменске-Уральском достиг отметки в 86 201 рублей, в промышленности еще выше — 93 790 рублей. Рост средней зарплаты в городе за год составил 20,9%. Об этом сообщает портал KU66.RU.
Показатель безработицы в Каменске-Уральском сейчас ниже 1%. Сейчас на предприятиях города не хватает: 79 водителей, средний заработок у них — 50 тысяч рублей, 68 учителей со средним заработком в 36 тысяч рублей, 68 сотрудников МВД с зарплатой в 56 тысяч рублей, 50 пожарных специалистов с зарплатой в 36 тысяч рублей.
При этом, есть в Каменске-Уральском вакансии с гораздо более высоким заработком. Так, например, главный врач может получать от 150 тысяч рублей, а оператору станков с программным управлением предлагают от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.