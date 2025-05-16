В новый муниципальный дом переедут около 600 жителей Перми

«В этом году работа по переселению из аварийного жилфонда будет продолжена в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, а также региональных и муниципальных программ. Вместе с краевыми властями мы работаем над тем, чтобы обеспечить жителей комфортным и безопасным жильем», — сообщил Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.