В новый муниципальный дом переедут около 600 жителей Перми

В Перми построили еще один муниципальный дом на ул. Нейвинской, 5. В новую девятиэтажку переедут около 600 пермяков из признанного аварийным жилья. Новоселы уже получили ключи от 75 квартир.
Дом возвели по нацпроекту «Жилье и городская среда». Глава Перми Эдуард Соснин отметил, что благодаря нацпроекту городу удается привлекать средства на расселение ветхого и строительство нового жилья. Расселение аварийных домов входит в число приоритетных направлений деятельности городских и краевых властей.
Строительство муниципального дома на ул. Нейвинской стартовало в декабре 2023 года. Его возведение контролировало управление капитального строительства администрации Перми.
В доме для новоселов подготовили 241 квартиру различной планировки — одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные. Все квартиры строители сдают с полной отделкой, есть электроплиты, сантехника и счетчики потребляемых коммунальных ресурсов.
На первом этаже есть несколько квартир, оборудованных для проживания маломобильных людей. На придомовой территории провели благоустройство с устройством детской площадки и парковки.
«В этом году работа по переселению из аварийного жилфонда будет продолжена в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, а также региональных и муниципальных программ. Вместе с краевыми властями мы работаем над тем, чтобы обеспечить жителей комфортным и безопасным жильем», — сообщил Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Глава региона Дмитрий Махонин также отметил, что в этом году на территории Пермского края ввели в эксплуатацию уже восемь домов для переселения из ветхого жилья. Более 1,8 тыс. новоселов получили ключи от новых квартир.