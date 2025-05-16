Магистраль Центральную в Самаре могут сделать платной

Компания «Инфраструктура России — Обход Курска» подала обращение в правительство Самарской области о заключении концессионного заключения на строительство магистрали Центральной. Его рассмотрели 16 мая. Но члены заседания отметили, что нужно рассмотреть и утвердить целый ряд условий. Рабочую группу возглавит Михаил Смирнов. Предполагается, что магистраль будет проходить от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста, что она будет соединена со всеми основными перпендикулярными городскими магистралями.