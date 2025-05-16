Магистраль Центральную в Самаре могут сделать платной

В пятницу, 16 мая, состоялось плановое заседание правительства Самарской области. На нем обсудили возможное заключение концессионного заключения для строительства магистрали Центральной.
— Вопрос развития улично-дорожной сети остается актуальным, — сказал председатель регионального правительства Михаил Смирнов.
Компания «Инфраструктура России — Обход Курска» подала обращение в правительство Самарской области о заключении концессионного заключения на строительство магистрали Центральной. Его рассмотрели 16 мая. Но члены заседания отметили, что нужно рассмотреть и утвердить целый ряд условий. Рабочую группу возглавит Михаил Смирнов. Предполагается, что магистраль будет проходить от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста, что она будет соединена со всеми основными перпендикулярными городскими магистралями.
Если соглашение будет заключено, проезд по магистрали Центральная станет платным. У Самарской области уже есть такой опыт: в рамках концессионного соглашения строили дорогу «Обход Тольятти», проезд по которой открыли летом 2024 года.
Между тем, на магистрали Центральная уже начали строить вторую часть путепровода. Первый этап проекта планируют завершить в ноябре 2025 года. Ранее сообщалось, что на второй этап нужно 12 миллиардов рублей.