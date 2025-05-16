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В Хабаровске заделали яму на Амурском бульваре

Асфальт провалился после оттаивания.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районе Хабаровска отремонтировали участок дороги, где ранее провалился асфальт. По словам специалистов, повреждение появилось после сезонной просадки основания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Яму обнаружили на Амурском бульваре. Причиной стали естественные процессы — весной грунт оттаивает, и основание дорожного полотна может проседать. В этом случае деформировался песчаный слой под асфальтом.

В администрации города рассказали, что специалисты МУП «Водоканал» провели необходимые дорожные работы: отсыпали основание и заново уложили асфальт. Сейчас движение на участке восстановлено, дорожное полотно выровнено.