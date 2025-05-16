Строительство моста «Волшебный лист» в Сочи вышло на финишную прямую

Строительство пешеходного моста «Волшебный лист» в Сочи близится к завершению. Сейчас на объекте ведутся работы по установке около 250 погонных метров стеклянных ограждений, а также монтаж пандусов и лестниц, которые, по замыслу архитекторов, позволят сохранить панорамный вид на горный пейзаж, реку и город. Одновременно с этим завершаются работы на левом берегу набережной.