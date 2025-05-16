Строительство моста «Волшебный лист» в Сочи вышло на финишную прямую

Строительство пешеходного моста «Волшебный лист» в Сочи близится к завершению. Сейчас на объекте ведутся работы по установке около 250 погонных метров стеклянных ограждений, а также монтаж пандусов и лестниц, которые, по замыслу архитекторов, позволят сохранить панорамный вид на горный пейзаж, реку и город. Одновременно с этим завершаются работы на левом берегу набережной.
Мост «Волшебный лист» станет ключевым элементом нового современного пространства площадью пять гектаров. Протяженность моста через реку Сочи составит 50 метров, а вес — более 200 тонн. В начале мая этого года успешно прошли тестовые испытания подсветки.
«Уже в первые дни лета каждый из вас сможет в полной мере познакомиться с новыми маршрутами нашего большого современного инфраструктурного проекта в дельте реки Сочи», — рассказали в пресс-службе компании, выполняющей работы.