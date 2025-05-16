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В Краснодаре количество пекарен выросло до 1 тысячи

1023 пекарни насчитывается в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре количество пекарен выросло до 1 тысячи. В кубанской столице насчитывается 1023 заведения, говорится в исследовании экспертов рынка недвижимости.

За год количество пекарен выросло на 3,3%. В мае 2024 года в краевом центре работало 990 заведений.

С ноября 2023 года по май 2025 года число пекарен в краевом центре стабильно растет. С конца 2023 года количество заведений выросло на 42,7%.

Как отмечают эксперты, пекарни считаются одним из самых предсказуемых арендаторов. Такие заведения быстро выходят на стабильный доход, реже меняют адрес, а также не зависят от сезонных колебаний спроса.

Помещения под пекарни пользуются высоким спросом. Такой формат востребован в жилых районах за счет постоянного пешеходного трафика.