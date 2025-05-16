В Краснодаре количество пекарен выросло до 1 тысячи. В кубанской столице насчитывается 1023 заведения, говорится в исследовании экспертов рынка недвижимости.
За год количество пекарен выросло на 3,3%. В мае 2024 года в краевом центре работало 990 заведений.
С ноября 2023 года по май 2025 года число пекарен в краевом центре стабильно растет. С конца 2023 года количество заведений выросло на 42,7%.
Как отмечают эксперты, пекарни считаются одним из самых предсказуемых арендаторов. Такие заведения быстро выходят на стабильный доход, реже меняют адрес, а также не зависят от сезонных колебаний спроса.
Помещения под пекарни пользуются высоким спросом. Такой формат востребован в жилых районах за счет постоянного пешеходного трафика.