В Анапе к 2031 году построят две гостиницы, пять отелей и корпус детского лагеря

Как было озвучено на заседании, масштабный проект строительства средств размещения планируется реализовать на улице Таманской в районе Крещенского парка. К 2031 году здесь появятся две гостиницы и пять отелей по системе «все включено» с общим номерным фондом порядка 1700 единиц. К открытию объектов будет создано более 1400 рабочих мест.