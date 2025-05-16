В Анапе сносят 20 самовольно построенных гостевых домов

Ранее семеро собственников строений были обязаны демонтировать объекты самостоятельно в установленный десятидневный срок. Однако предписание суда исполнено не было, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности. Входы в дома были опечатаны, коммуникации — электрические, водные и газовые — отключены.