Порядок выплаты пенсий и пособий изменится в Беларуси с 1 июля 2025 года

В сообщении сказано, что, согласно указу президента Беларуси, с 1 июля социальные выплаты, в числе которых пенсии и пособия, будут начисляться на базовые счета. Однако указанные изменения не затронут пенсионеров старше 70 лет, инвалидов I и II групп. Также говорится, что выплаты на почте смогут получать и семьи с ребенком-инвалидом до 18 лет.