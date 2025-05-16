Порядок выплаты пенсий и пособий изменится в Беларуси с 1 июля 2025 года. Подробности рассказали в эфире телеканала СТВ.
В сообщении сказано, что, согласно указу президента Беларуси, с 1 июля социальные выплаты, в числе которых пенсии и пособия, будут начисляться на базовые счета. Однако указанные изменения не затронут пенсионеров старше 70 лет, инвалидов I и II групп. Также говорится, что выплаты на почте смогут получать и семьи с ребенком-инвалидом до 18 лет.
Сообщается, что базовый счет гарантирует получателю бесплатный набор самых необходимых операций: зачисление и снятие денежных средств, оплата товаров и услуг в ЕРИП и ряд других. Белорусам, которые еще не успели воспользоваться услугой, необходимо сделать это до 20 июня.
Начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова уточнила, что обращение должно быть в тот банк, через который белорус получает соцвыплату.
— И там же он напишет заявление о перечислении социальной выплаты на базовый счет. Со стороны органов по труду, занятости и социальной защите, а также со стороны банка сегодня проводится информационная работа, — уточнила представитель Минтруда.
По словам специалиста, каждому пенсионеру, каждому получателю соцвыплаты в органах по труду, занятости и социальной защиты были направлены соответствующие уведомления.
В эфире телеканала добавили, что базовый счет можно открыть в 11 белорусских банках. Для этого нужно предоставить заявление об открытии такого счета и подписать соответствующий договор. Указанная процедура доступна и онлайн.
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