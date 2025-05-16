Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два участка федеральных трасс отремонтируют на Кубани

Специалисты проведут работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку на участках федеральных трасс А-159 (подъезд к Кавказскому Государственному биосферному заповеднику) и А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

На участке трассы А-159 стартовал второй этап ремонтных работ, который охватывает участок с 30-го по 40-й километр. Ранее уже были проведены работы на участке с 20-го по 40-й километр.

Подрядчик выполнит следующие работы:

восстановление основания и нижнего слоя дорожного покрытия;

укладка нового верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси;

укрепление обочин;

восстановление дорожной одежды на остановочных площадках общественного транспорта и тротуаров;

восстановление дорожных ограждений и направляющих устройств;

установка новых автопавильонов;

нанесение разметки.

На участке трассы А-146 планируется улучшить состояние дороги на участке с 53-го по 58+050 километр. Будут устранены просадки, восстановлены выравнивающий и верхний слои покрытия проезжей части, укреплены обочины и нанесена разметка.

Работы будут проводиться без введения реверсивного движения. Завершение ремонта на дороге А-159 запланировано на 15 ноября 2026 года, а на трассе А-146 — на 30 ноября 2026 года, сообщили в пресс-службе компании.