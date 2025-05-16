Два участка федеральных трасс отремонтируют на Кубани

На участке трассы А-159 стартовал второй этап ремонтных работ, который охватывает участок с 30-го по 40-й километр. Ранее уже были проведены работы на участке с 20-го по 40-й километр.
Подрядчик выполнит следующие работы:
восстановление основания и нижнего слоя дорожного покрытия;
укладка нового верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси;
укрепление обочин;
восстановление дорожной одежды на остановочных площадках общественного транспорта и тротуаров;
восстановление дорожных ограждений и направляющих устройств;
установка новых автопавильонов;
нанесение разметки.
На участке трассы А-146 планируется улучшить состояние дороги на участке с 53-го по 58+050 километр. Будут устранены просадки, восстановлены выравнивающий и верхний слои покрытия проезжей части, укреплены обочины и нанесена разметка.
Работы будут проводиться без введения реверсивного движения. Завершение ремонта на дороге А-159 запланировано на 15 ноября 2026 года, а на трассе А-146 — на 30 ноября 2026 года, сообщили в пресс-службе компании.