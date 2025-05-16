В Омске выбран подрядчик для строительства нового бассейна на Бульварной

Определена компания-подрядчик для строительства модульного бассейна на улице Бульварной. Согласно данным дирекции по управлению спортивными сооружениями, победителем стала фирма «СТ-Инжиниринг». Компания предложила свои услуги за 343,9 млн рублей.
Начальная стоимость контракта составляла 370 млн рублей. На торги были поданы четыре заявки. В рамках контракта «СТ-Инжиниринг» предстоит смонтировать модульный бассейн с шестью дорожками, оборудовать здание, разработать проектно-сметную документацию по благоустройству территории и организовать подключение объекта к инженерным сетям.
Согласно графику, все работы, включая благоустройство прилегающей территории, должны быть завершены до 15 декабря текущего года.
Отметим, что это не первая попытка найти подрядчика для реализации проекта. Предыдущий аукцион был отменен УФАС по Омской области, несмотря на то, что цена контракта в ходе торгов снизилась до 258,2 млн рублей.
По данным открытых источников, в Омске зарегистрированы две компании с названием «СТ-Инжиниринг». Одна из них, под руководством Татьяны Филимоновой, последние четыре года не показывала финансовой активности. Вторая принадлежит Геворгу Акопяну, брату владельца компании «СтройТраст» Армана Акопяна. Эта фирма также связана с ООО «ИФР-Омь», инвестором проекта платного моста через реку Омь, и недавней покупкой бывшего общежития на улице Орджоникидзе.