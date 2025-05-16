В Омске выбран подрядчик для строительства нового бассейна на Бульварной

По данным открытых источников, в Омске зарегистрированы две компании с названием «СТ-Инжиниринг». Одна из них, под руководством Татьяны Филимоновой, последние четыре года не показывала финансовой активности. Вторая принадлежит Геворгу Акопяну, брату владельца компании «СтройТраст» Армана Акопяна. Эта фирма также связана с ООО «ИФР-Омь», инвестором проекта платного моста через реку Омь, и недавней покупкой бывшего общежития на улице Орджоникидзе.