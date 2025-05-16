Нижегородцам не грозит рост цен на лекарства из-за решения США

Гуляев отметил, что долю американского рынка в значительной степени составляют дженерики, выпускаемые не в США, а в таких странах, как Индия, Германия, Ирландия и Швейцария. Что касается России, то, по словам эксперта, влияние американских решений на отечественный рынок минимально. Повышение цен на медикаменты в стране началось ещё до подписания указа и связано с другими причинами.