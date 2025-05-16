Нацбанк Беларуси сказал про выпуск монеты номиналом 100 рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального банка Беларуси.
В сообщении говорится, что с 19 мая 2025 года Нацбанк выпустит в обращение памятные монеты «Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі мітрапалічы жаночы манастыр. 900 гадоў». В частности, будет выпущена серебряная монета номиналом 100 рублей, массой 168,15 грамм, пробой сплава 925 и диаметром 65 миллиметров. Сказано, что тираж составит 550 штук.
Кроме того, будет выпущена серебряная монета номиналом 20 рублей. Ее масса составит 33,63 грамма, пробой сплава 925, диаметром 38,61 миллиметров. Ее тираж окажется 2500 штук. В пресс-службе отметили, что выпустят и медно-никелевую монету номиналом 1 рубль. Масса ее указана 144,50 грамма, диаметр окажется 65 миллиметров. Тираж монеты составит 4500 штук.
«Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон — кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой», — отметили в Нацбанке Беларуси.
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