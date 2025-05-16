Нацбанк Беларуси сказал про выпуск монеты номиналом 100 рублей

В сообщении говорится, что с 19 мая 2025 года Нацбанк выпустит в обращение памятные монеты «Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі мітрапалічы жаночы манастыр. 900 гадоў». В частности, будет выпущена серебряная монета номиналом 100 рублей, массой 168,15 грамм, пробой сплава 925 и диаметром 65 миллиметров. Сказано, что тираж составит 550 штук.