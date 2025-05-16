Крематорий построят после того, как будет достигнут компромисс с жителями

«Мы с вами два дня назад встречались с активом села. У людей есть понятный запрос на информацию и некоторое недопонимание, поскольку объект для Самарской области новый, и на взаимодействие как с органами власти, так и с инвестором. Безусловно, этот запрос необходимо удовлетворить. Мы открыты для общения и продолжим встречаться с жителями. Находим компромисс и только потом приступаем к работам», — подчеркнул Дмитрий Яковлев.