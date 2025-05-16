ЕЭК и Узбекистан развивают взаимодействие в сфере безопасности пищевой продукции

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар с представителями Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Минздраве республики Узбекистан, организованный в рамках меморандума о взаимодействии с Правительством Узбекистана и соответствующего плана совместных мероприятий на 2024 — 2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.