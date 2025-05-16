ЕЭК и Узбекистан развивают взаимодействие в сфере безопасности пищевой продукции

Представители уполномоченных госорганов и ряда научных организаций стран Евразийского экономического союза и Узбекистана обсудили обеспечение безопасности пищевой и другой продукции при взаимной торговле.
Наши встречи с коллегами из Республики Узбекистан стали принимать регулярный характер. Они позволяют получить немало полезной информации, обсудить профильные вопросы.
Заместитель директора департамента Салия Карымбаева проинформировала узбекских коллег о подходах к актуализации санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований безопасности продукции в ЕАЭС.
В свою очередь узбекская сторона представила презентацию по реформированию системы пищевой безопасности в республике в соответствии с нормами Комиссии «Кодекс Алиментариус».
Взаимодействие в рамках семинара стало еще одним важным шагом в развитии сотрудничества ЕЭК, санитарно-эпидемиологических служб Узбекистана и стран Союза по обеспечению пищевой безопасности, выработке совместных подходов по надзору за обращением товаров, реализации научного потенциала в этой сфере.
Совместные исследования Узбекистана и государств ЕАЭС будут направлены на реализацию принципа, который лежит в основе работы системы санитарных органов всех стран, — приоритета здоровья и жизни каждого человека и благополучия общества в целом.
Участники семинара подтвердили необходимость проведения мероприятий такого формата для реализации совместных решений в рамках ЕАЭС, в том числе с участием государств-наблюдателей.