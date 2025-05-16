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ЕЭК и Узбекистан развивают взаимодействие в сфере безопасности пищевой продукции

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар с представителями Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Минздраве республики Узбекистан, организованный в рамках меморандума о взаимодействии с Правительством Узбекистана и соответствующего плана совместных мероприятий на 2024 — 2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Источник: Sputnik.uz

Представители уполномоченных госорганов и ряда научных организаций стран Евразийского экономического союза и Узбекистана обсудили обеспечение безопасности пищевой и другой продукции при взаимной торговле.

Наши встречи с коллегами из Республики Узбекистан стали принимать регулярный характер. Они позволяют получить немало полезной информации, обсудить профильные вопросы.

отметил директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Синкевич

Заместитель директора департамента Салия Карымбаева проинформировала узбекских коллег о подходах к актуализации санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований безопасности продукции в ЕАЭС.

В свою очередь узбекская сторона представила презентацию по реформированию системы пищевой безопасности в республике в соответствии с нормами Комиссии «Кодекс Алиментариус».

Взаимодействие в рамках семинара стало еще одним важным шагом в развитии сотрудничества ЕЭК, санитарно-эпидемиологических служб Узбекистана и стран Союза по обеспечению пищевой безопасности, выработке совместных подходов по надзору за обращением товаров, реализации научного потенциала в этой сфере.

Совместные исследования Узбекистана и государств ЕАЭС будут направлены на реализацию принципа, который лежит в основе работы системы санитарных органов всех стран, — приоритета здоровья и жизни каждого человека и благополучия общества в целом.

подчеркнул первый зампред Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Минздраве РУз Нурмат Атабеков

Участники семинара подтвердили необходимость проведения мероприятий такого формата для реализации совместных решений в рамках ЕАЭС, в том числе с участием государств-наблюдателей.