Самые высокие зарплаты в Ростовской области получают финансисты и страховщики

Профессии с оплатой труда выше и ниже среднего в Ростовской области перечислили в исследовании Ростовстата. Выводы были сделаны на основе данных за январь-февраль 2025 года.
Средний уровень заработной платы по области в указанный период составил 62,3 тысячи рублей. Ощутимо больше получали в сферах финансовой и страховой деятельности (98,3 тысячи рублей), в области информации и связи (83,2 тысячи рублей) и на обрабатывающих производствах (78,6 тысячи рублей).
Также выше среднего платили работникам, занятым в добыче полезных ископаемых (72,7 тысячи рублей), в транспортировке и хранении грузов (71,1 тысячи рублей).
Зарплаты ниже среднего отмечались в сферах сельского и лесного хозяйства (58,3 тысячи рублей), водоснабжения и водоотведения (54,9 тысячи рублей), оптовой и розничной торговли (52,8 тысячи рублей), образования (47,7 тысячи рублей). Самыми низкими оказались зарплаты у специалистов по операциям с недвижимым имуществом (33,6 тысячи рублей).