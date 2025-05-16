Летом в центре Перми вырастет стоимость парковки

Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Документ предполагает изменение размера платы в тарифной зоне № 101 на 10 рублей — с 20 до 30 рублей с 1 июля 2025 года. Планируется также объединить тарифные зоны № 103 и № 101: участки улиц, входившие в зону № 103, войдут в тарифную зону № 101.
Тарифная зона платных парковок № 101 ограничена улицами Окулова (частично), Плеханова, Луначарского (частично), Советской (частично), Клименко, Парковой, Революции (частично), Пушкина (частично), Чернышевского, Островского, Героев Хасана, Соловьева, Куйбышева (частично).
С 1 июля также будет составлять 30 рублей стоимость пользования платными муниципальными плоскостными парковками, расположенными в тарифных зонах № 201, № 202, № 301, № 302.