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В Октябрьском районе Самары снесут аварийный деревянный дом 1926 года

Речь идет о здании № 272. Оно получило соответствующий статус в сентябре 2016-го.

Постановление об изъятии участка и жилого помещения появилось на сайте горадминистрации.

Речь идет об аварийном одноэтажном доме на улице Советской Армии, 272. По данным из открытых источников, деревянное здание возвели в 1926 году. Соответствующий статус получило в сентябре 2016-го. Подлежит сносу.

Для муниципальных нужд изымут три участка и столько же помещений (№ 1, 3 и 4 на 22,1, 29,9 и 15,9 «квадратов»). Представители городского департамента управления имуществом встретятся с собственниками и оценят размер убытков.

Также предложат другое жилье. До этого рассказывали, как в Самаре приставы переселили мужчину из аварийного дома в новую квартиру.