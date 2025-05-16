Судьба 20-летнего долгостроя на Ошарской пока не определена

Напомним, строительство жилого комплекса началось еще в 2004 году, затем было приостановлено в 2009 году, а в 2015 году был признан банкротом. Обманутые дольщики создали некоммерческое партнерство «Дольщики Ошары», которое приняло на себя все права и обязанности по достройке. Региональное правительство также подключилось к проблеме, выделив из бюджета почти 500 млн рублей. В итоге в 2018 году строительство объекта возобновилось. Удалось завершить работы только над первым корпусом дома, еще два подъезда стоят заброшенными рядом с жилой частью.