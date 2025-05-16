Инфляция ускорилась в Казахстане: что дорожает быстрее всего

Самый высокий уровень годовой инфляции отмечен в Астане — 13,8%.
Цены на продукты питания выросли на 8,5% по сравнению с апрелем прошлого года (в марте — 7,6%). Самый заметный рост цен зафиксирован в Акмолинской области — 11,2%, наименьший — в Кызылординской области и Алматы (по 6,8%).
Темпы роста цен на непродовольственные товары немного снизились — до 8,9% в годовом выражении (в марте — 9,1%). Лидером по росту стала Туркестанская область (14,8%), тогда как в Павлодарской области рост был минимальным — 5,9%.
Цены на платные услуги значительно ускорились — до 15,7% в годовом выражении (в марте — 14,3%). В Алматы рост цен достиг 20%, а наименьшее значение зафиксировано в Павлодарской области — 8,6%.
Месячная инфляция по стране в апреле составила 1,2%.