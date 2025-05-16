Инфляция ускорилась в Казахстане: что дорожает быстрее всего

По данным за апрель, годовая инфляция в Казахстане ускорилась и составила 10,7%, тогда как в марте этот показатель был на уровне 10%. Рост зафиксирован в 18 регионах страны, снижение — только в одном, ещё в одном регионе уровень инфляции остался без изменений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Нацбанка РК.