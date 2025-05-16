Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 944 млрд рублей лежит в банках у новосибирцев

В сравнении с прошлым годом эта сумма выросла на 30% или на 216 млрд рублей. Сибиряки «наращивают» доходы с помощью высоким ставкам.

Источник: Reuters

К началу апреля 2025 года на банковских счетах жителей Новосибирской области было накоплено более 944 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Сибирском отделении Центрального банка Российской Федерации.

По сравнению с предыдущим годом эта сумма увеличилась на 30%, или на 216 миллиардов рублей. По мнению экспертов банка, это связано с высокими процентными ставками по вкладам и накопительным счетам.

Благодаря начислению процентов, которые превышают текущий уровень инфляции, жители Новосибирска могут не только сохранить свои сбережения, но и увеличить их.

Чаще всего жители региона открывают накопительные вклады, а также краткосрочные и среднесрочные счета, которые позволяют им гибко управлять своими накоплениями.

На последнем заседании правительства Министерство финансов повысило прогноз инфляции с 4,5% до 7,6%. В Новосибирской области рост цен ускорился до 11,26%. В среднем по России этот показатель составляет 10,34%.