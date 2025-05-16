Предприниматели и инвесторы Самарской области могут направлять обращения через единый сервис

«К работе с обращениями предпринимателей и инвесторов подключены не только региональные и муниципальные органы власти, но и ресурсоснабжающие организации, институты развития, — перечислил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. — Такой подход позволит нам оперативно рассматривать и решать вопросы бизнеса, а значит — улучшать инвестиционный климат в регионе».