Предприниматели и инвесторы Самарской области могут направлять обращения через единый сервис

Предприниматели и инвесторы Самарской области могут направлять свои обращения на единый ресурс для бизнеса, созданный на базе портала «Госуслуги».
По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, единое окно обращений бизнеса работает в регионе с 1 сентября 2024 года. Сейчас система сбора обратной связи обновлена с учетом федеральных требований.
Как предпринимателю подать обращение? Через различные «точки входа» в единый сервис:
На портале Госуслуги. Через виджет «Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?», который размещен на сайте областного правительства, ресурсах отраслевых министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления и институтов развития предпринимательства. В мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».
«К работе с обращениями предпринимателей и инвесторов подключены не только региональные и муниципальные органы власти, но и ресурсоснабжающие организации, институты развития, — перечислил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. — Такой подход позволит нам оперативно рассматривать и решать вопросы бизнеса, а значит — улучшать инвестиционный климат в регионе».
Для того, чтобы направить обращение, достаточно зайти на официальный сайт регионального правительства, министерства, муниципалитета или организации инфраструктуры развития бизнеса (центра «Мой бизнес» или Агентства по привлечению инвестиций, работающего в режиме «одного окна), кликнуть на баннер “Вопросы по ведению бизнеса”, авторизоваться через личный кабинет на Госуслугах организации.
В классификаторе необходимо выбрать тему, подходящую под конкретный вопрос предпринимателя, а также описать суть обращения и при необходимости приложить файлы.
Срок рассмотрения обращений — от 5 до 30 дней. Система призвана упростить взаимодействие бизнеса с властями и помочь в оперативном решении возникающих трудностей.
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