С пекарни «Хлебница» в Перми планируют взыскать более 7 миллионов рублей

Жители Перми, пострадавшие от отравления продукцией пекарен сети «Хлебница», требуют через суд компенсацию на общую сумму свыше семи миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.
По информации суда, пермяки подали иски из-за морального ущерба, причиненного употреблением некачественных продуктов. Общая сумма этих требований уже превысила два миллиона рублей. Сейчас в суде рассматривается 27 дел, касающихся отравлений. Семь из них уже завершены, и в них частично удовлетворили требования заявителей.
Суд уже присудил около 700 тысяч рублей за моральный вред. Дополнительные расходы истцов составили свыше пяти миллионов рублей, также был назначен штраф по закону о защите прав потребителей на сумму более 325 тысяч и около 42 тысяч рублей госпошлины.
Однако решения пока не вступили в силу — предприниматель, продававший продукцию в этих пекарнях, подал апелляцию.
Напомним, 2025 год для части пермяков начался с больничной койки. В Перми региональный Роспотребнадзор сообщил о неединичных случаях заболевания острыми кишечными инфекциями после покупки и употребления готовых блюд в популярной у горожан пекарне. У заболевших жителей Перми с 30 декабря 2024 года выявили случаи возбудителя сальмонеллеза. Все они употребляли в пищу продукцию сети пекарен «Хлебница» (ИП Гагарина Ю. В.).