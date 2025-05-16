С пекарни «Хлебница» в Перми планируют взыскать более 7 миллионов рублей

Напомним, 2025 год для части пермяков начался с больничной койки. В Перми региональный Роспотребнадзор сообщил о неединичных случаях заболевания острыми кишечными инфекциями после покупки и употребления готовых блюд в популярной у горожан пекарне. У заболевших жителей Перми с 30 декабря 2024 года выявили случаи возбудителя сальмонеллеза. Все они употребляли в пищу продукцию сети пекарен «Хлебница» (ИП Гагарина Ю. В.).