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Курсы валют на выходные дни: 17 и 18 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 16 мая 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,57 тенге (-0,94).

Средневзвешенный курс евро опустился до 570,41 тенге (-1,92).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,31 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,79 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510−512,5 тенге, евро — по 570,5−574,5 тенге, рубли — по 6,23−6,35 тенге.

Утром 16 мая Национальный банк установил курс доллара в 510,58 тенге, евро — 571,8 тенге, рубля — 6,34 тенге.