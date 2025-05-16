Курсы валют на выходные дни: 17 и 18 мая

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,57 тенге (-0,94).
Средневзвешенный курс евро опустился до 570,41 тенге (-1,92).
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,31 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,79 тенге (-0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510−512,5 тенге, евро — по 570,5−574,5 тенге, рубли — по 6,23−6,35 тенге.
Утром 16 мая Национальный банк установил курс доллара в 510,58 тенге, евро — 571,8 тенге, рубля — 6,34 тенге.