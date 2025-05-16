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На Дону открыли комплекс по выращиванию креветок и раков

В Ростовской области на базе научного центра аквакультуры «Взморье» Азово-Черноморского филиала Государственного научного центра РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) открыли комплекс по выращиванию ракообразных. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Источник: AP 2024

Комплекс оснащен специализированной установкой замкнутого водоснабжения (УЗВ), он позволяет выращивать креветки и раки в полностью контролируемых условиях.

«Особое преимущество комплекса заключается в его территориальном расположении на базе научного центра аквакультуры “Взморье”, где возможно применение методов комбинированного выращивания ракообразных как в условиях УЗВ, так и с задействованием прудовых площадей», — отмечают в учреждении.

Сейчас на базе комплекса экспериментально выращивают австралийских красноклешневых и длиннопалых раков и креветки Розенберга.