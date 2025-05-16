На Дону открыли комплекс по выращиванию креветок и раков

Комплекс оснащен специализированной установкой замкнутого водоснабжения (УЗВ), он позволяет выращивать креветки и раки в полностью контролируемых условиях.
«Особое преимущество комплекса заключается в его территориальном расположении на базе научного центра аквакультуры “Взморье”, где возможно применение методов комбинированного выращивания ракообразных как в условиях УЗВ, так и с задействованием прудовых площадей», — отмечают в учреждении.
Сейчас на базе комплекса экспериментально выращивают австралийских красноклешневых и длиннопалых раков и креветки Розенберга.