«Ростсельмаш» отправит сотрудников в отпуск в июне

Производственная программа на 2025 год сокращена, а с февраля завод работает в одну смену с пониженной нагрузкой. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 6,9 млрд рублей — худший показатель за десятилетие. Совладелец предприятия Константин Бабкин связывает кризис с ростом ключевой ставки, из-за которой аграрии предпочитают депозиты инвестициям в технику. В «Ростсельмаше» подчеркивают: отпуск перенесен для оптимизации затрат и сохранения кадров.