«Ростсельмаш» отправит сотрудников в отпуск в июне

Это вынужденная мера на фоне резкого падения спроса и ухудшения экономической ситуации в отрасли. Поставки зерноуборочных комбайнов в январе—апреле 2025 года упали на 76% по сравнению с 2021 годом, продажи кормоуборочных комбайнов и тракторов сократились на 49% и 48% соответственно. На складах компании скопились запасы нереализованной техники — 40% годового выпуска.
Производственная программа на 2025 год сокращена, а с февраля завод работает в одну смену с пониженной нагрузкой. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 6,9 млрд рублей — худший показатель за десятилетие. Совладелец предприятия Константин Бабкин связывает кризис с ростом ключевой ставки, из-за которой аграрии предпочитают депозиты инвестициям в технику. В «Ростсельмаше» подчеркивают: отпуск перенесен для оптимизации затрат и сохранения кадров.
«В случае смены отрицательной динамики на положительную мы будем готовы обеспечить растущий спрос», — заявили в пресс-службе.