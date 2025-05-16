Масштабное обновление тепловых сетей в Омске: планы на 2025−2026 годы

Стоит отметить, что проблема износа тепловых сетей в городе стоит особенно остро. Ещё осенью 2023 года прокуратура сообщила, что 63% тепловых сетей Омска достигли стадии износа. На тот момент, по данным надзорного ведомства, в ремонте или замене нуждались 889 километров коммуникаций. За прошедшие полтора года эта цифра, вероятно, только увеличилась.