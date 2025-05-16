Масштабное обновление тепловых сетей в Омске: планы на 2025−2026 годы

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, в 2025 и 2026 годах будет обновлено около 30 километров сетей теплоснабжения. Основные работы затронут микрорайоны Степной и Свердлова, а также улицы 20 Партсъезда, Рокоссовского, Дианова и другие. Самый масштабный капитальный ремонт предстоит провести на проспекте Космический.
Стоит отметить, что проблема износа тепловых сетей в городе стоит особенно остро. Ещё осенью 2023 года прокуратура сообщила, что 63% тепловых сетей Омска достигли стадии износа. На тот момент, по данным надзорного ведомства, в ремонте или замене нуждались 889 километров коммуникаций. За прошедшие полтора года эта цифра, вероятно, только увеличилась.
Городские власти неоднократно отмечали высокий износ тепловых сетей и водопроводной системы, что в последние годы становится причиной многочисленных порывов и несвоевременного возобновления подачи горячей воды. Также это приводит к задержкам в начале отопительного сезона в некоторых домах.
Мэр Омска Сергей Шелест недавно предупредил горожан о возможном срыве графика подачи горячей воды после плановых отключений. В прошлом году жители некоторых многоквартирных домов остались без этого ресурса практически на всё лето.