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Руководители ОмГТУ получают зарплаты под 500 тысяч рублей в месяц

Ректорат вуза отчитался о доходах за 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

На официальном сайте ОмГТУ опубликовали сведения о доходах руководства вуза за 2024 год. Зарплаты они имеют внушительные — под 500 тысяч рублей в месяц.

Судя по этим данным, даже будучи в должности исполняющего обязанности ректора Павел Корчагин получал 421, 6 тысяч рублей. Официально его утвердили в должности лишь в феврале нынешнего года.

Чуть меньше зарплаты у заместителей. Проректор по научной и инновационной деятельности ОмГТУ Павел Ложников получал около 307 тысяч рублей в месяц. Проректор по образовательной деятельности Наталья Прокудина — 305,5 тысяч, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Олег Перегудов — 238 тысяч рублей в месяц.