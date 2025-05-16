Руководители ОмГТУ получают зарплаты под 500 тысяч рублей в месяц

Чуть меньше зарплаты у заместителей. Проректор по научной и инновационной деятельности ОмГТУ Павел Ложников получал около 307 тысяч рублей в месяц. Проректор по образовательной деятельности Наталья Прокудина — 305,5 тысяч, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Олег Перегудов — 238 тысяч рублей в месяц.