Три многоэтажных дома снесут для КРТ в Новосибирске

В Новосибирске будет реализован проект комплексного развития территории (КРТ) на участке площадью 8000 квадратных метров в микрорайоне ОбьГЭС на улице Ветлужской.
В рамках проекта планируется снести три многоквартирных дома: № 15, 17 и 19 по улице Ветлужской. Эти здания были признаны аварийными, и их снос необходим для дальнейшего благоустройства территории.
Решение о комплексном развитии территории было принято и опубликовано на официальном сайте мэрии города. Срок реализации проекта — до 2029 года. Планируемый объём застройки — 32 500 квадратных метров.