Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три многоэтажных дома снесут для КРТ в Новосибирске

Речь идет про участок в микрорайоне ОбьГЭС на улице Ветлужской.

В Новосибирске будет реализован проект комплексного развития территории (КРТ) на участке площадью 8000 квадратных метров в микрорайоне ОбьГЭС на улице Ветлужской.

В рамках проекта планируется снести три многоквартирных дома: № 15, 17 и 19 по улице Ветлужской. Эти здания были признаны аварийными, и их снос необходим для дальнейшего благоустройства территории.

Решение о комплексном развитии территории было принято и опубликовано на официальном сайте мэрии города. Срок реализации проекта — до 2029 года. Планируемый объём застройки — 32 500 квадратных метров.