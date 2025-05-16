Кто вместо компании из РФ будет управлять портом Тартус в Сирии

Ранее развитие порта было поручено российской компании «Стройтрансгаз». Договор с ней новые власти Сирии расторгли в начале 2025 года после того, как в республике в декабре 2024 года свергли прежнее правительство под руководством Башара Асада. Экс-лидер страны получил политическое убежище в России, а власть в стране перешла к сирийской оппозиции. Главой государства стал Ахмед аш-Шараа.