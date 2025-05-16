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Кто вместо компании из РФ будет управлять портом Тартус в Сирии

В морском порту Тартус в Сирии сменили распорядителя. Эксплуатацией и модернизацией многофункционального терминала теперь будет заниматься логистический оператор Dubai Ports World (DP World) из Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее портом управляла компания «Стройтрансгаз» из России.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Меморандум о сотрудничестве со стороны Сирии заключало главное управление сухопутных и морских портов республики. Размер вложений компании из ОАЭ в развитие терминала оценивается в $800 млн. О смене управляющей компании порта сообщают «Ведомости» со ссылкой на информагентство SANA.

Согласно документу, Dubai Ports World вместе с властями Сирии займется деятельностью по формированию промышленных кластеров и свободных экономических зон на территории страны. Новые предприятия будут способствовать повышению эффективности работы порта, увеличат его функциональные характеристики и повысят значимость до центра, значимого в торговле региона и на международном уровне.

Ранее развитие порта было поручено российской компании «Стройтрансгаз». Договор с ней новые власти Сирии расторгли в начале 2025 года после того, как в республике в декабре 2024 года свергли прежнее правительство под руководством Башара Асада. Экс-лидер страны получил политическое убежище в России, а власть в стране перешла к сирийской оппозиции. Главой государства стал Ахмед аш-Шараа.

После того как российская компания ушла из порта, он почти не эксплуатировался из-за повышенной стоимости услуг. Сейчас правительство Сирии намерено добиться полноценной работы морской гавани.

20 марта президент России Владимир Путин подтвердил готовность сотрудничества с Сирией в двустороннем порядке.