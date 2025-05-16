Кто вместо компании из РФ будет управлять портом Тартус в Сирии

Согласно документу, Dubai Ports World вместе с властями Сирии займется деятельностью по формированию промышленных кластеров и свободных экономических зон на территории страны. Новые предприятия будут способствовать повышению эффективности работы порта, увеличат его функциональные характеристики и повысят значимость до центра, значимого в торговле региона и на международном уровне.
Ранее развитие порта было поручено российской компании «Стройтрансгаз». Договор с ней новые власти Сирии расторгли в начале 2025 года после того, как в республике в декабре 2024 года свергли прежнее правительство под руководством Башара Асада. Экс-лидер страны получил политическое убежище в России, а власть в стране перешла к сирийской оппозиции. Главой государства стал Ахмед аш-Шараа.
После того как российская компания ушла из порта, он почти не эксплуатировался из-за повышенной стоимости услуг. Сейчас правительство Сирии намерено добиться полноценной работы морской гавани.
20 марта президент России Владимир Путин подтвердил готовность сотрудничества с Сирией в двустороннем порядке.