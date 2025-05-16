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Узбекистан и Турция намерены довести торговый оборот до $10 млрд — подробности

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекистан и Турция достигли договоренности о поэтапном увеличении двустороннего товарооборота — до $10 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.

Источник: ЎзР Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги

В Ташкенте состоялось восьмое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Турция.

Делегации возглавили заместитель Премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров и Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

В рамках заседания прошли бизнес-форум и круглый стол с участием порядка 200 представителей деловых кругов Узбекистана и Турции.

Мероприятие стало важным этапом в развитии стратегического партнерства и расширении практического взаимодействия между двумя странами.

отметили в ведомстве

Основное внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, определению новых точек роста сотрудничества, а также практической реализации ранее достигнутых договоренностей.

В ходе заседания стороны провели переговоры по таким направлениям, как здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, банковско-финансовая сфера, транспорт, туризм, образование, наука и цифровизация.

Достигнута договоренность о поэтапном увеличении двустороннего товарооборота — до $5 млрд краткосрочной перспективе и до $10 млрд в среднесрочной. В этой связи было согласовано расширение перечня товаров, охваченных преференциальным режимом торговли, а также упрощение двусторонних технических стандартов.

говорится сообщении

По итогам заседания подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами торговли двух стран, а также ряд других документов в области промышленности, государственных закупок и других ключевых направлений сотрудничества.

За последние пять лет количество совместных предприятий с участием турецкого капитала в Узбекистане увеличилось в четыре раза, достигнув 1 942. Только с начала 2025 года зарегистрировано 120 новых турецких компаний.