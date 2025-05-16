Жители Волгоградской области хотели бы зарабатывать 55 тысяч

Волгоградцы, которые сейчас хотят найти работу или сменить старую, хотели бы зарабатывать в среднем не менее 55,3 тысяч рублей. Это выяснили аналитики hh.ru, изучив базу резюме. За последний год средняя ожидаемая зарплата выросла сразу на 5,3 тысячи рублей. В 2024 году соискатели из Волгоградской области были согласны на 50 тысяч.
В среднем по стране ожидаемая зарплата — 75,7 тысяч рублей. Аналитики сравнивали январь 2025 с январем 2024-го. Кстати, у волгоградцев одни из самых скромных запросов в ЮФО. На меньшее, чем мы, согласны только жители Калмыкии. Астраханцы поставили планку в 58,8 тысячи, в Краснодаре и Ростове согласны получать в среднем 70 тысяч за свою работу.
Конечно, есть специалисты с очень высокими зарплатными требованиями. Специалисты отрасли «Сельское хозяйства» в среднем готовы трудиться в Волгоградской области за 99,5 тысяч, в производственной отрасли и в сфере добычи сырья хотят зарабатывать 90 тысяч, топ-менеджеры претендуют на 114,2 тысячи, в автомобильном бизнесе хотят получать 73 тысячи рублей.