Жители Волгоградской области хотели бы зарабатывать 55 тысяч

Волгоградцы, которые сейчас хотят найти работу или сменить старую, хотели бы зарабатывать в среднем не менее 55,3 тысяч рублей. Это выяснили аналитики hh.ru, изучив базу резюме. За последний год средняя ожидаемая зарплата выросла сразу на 5,3 тысячи рублей. В 2024 году соискатели из Волгоградской области были согласны на 50 тысяч.