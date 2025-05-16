Прокуратура не поддержала увеличение стоимости парковки в Перми

Прокуратура Пермского края направила отрицательное заключение на проект соответствующего постановления администрации города Перми. Надзорный орган отметил, что с 1 марта 2025 года полномочия по утверждению методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками переданы краевому правительству, которым, в свою очередь, этот нормативный акт до настоящего времени не принят.