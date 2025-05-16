Прокуратура не поддержала увеличение стоимости парковки в Перми

Прокуратура Пермского края направила отрицательное заключение на проект соответствующего постановления администрации города Перми. Надзорный орган отметил, что с 1 марта 2025 года полномочия по утверждению методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками переданы краевому правительству, которым, в свою очередь, этот нормативный акт до настоящего времени не принят.
Таким образом, используемая администрацией города при расчете размера платы методика, утвержденная решением Пермской городской Думы, не подлежит применению. Увеличение размера платы за пользование парковками общего пользования местного значения города Перми является преждевременным, пояснили в прокуратуре Пермского края.