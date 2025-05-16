Reuters: Сирия собирается отказаться от печати банкнот в России

Правительство Сирии рассматривает возможность прекращения печати национальной валюты в России и установления партнерских отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Германией. Об этом со ссылкой на источник сообщило Reuters.
Сирийские власти планируют внести изменения во внешний вид денежных знаков, в частности, убрать изображение экс-президента Сирии Башара Асада, говорится в статье.
Агентство уточнило, что две немецкие фирмы проявили интерес к сотрудничеству с Сирией: государственная Bundesdruckerei и частная Giesecke+Devrient. Обе компании специализируются на производстве ценных бумаг и банкнот.
Представители частной компании воздержались от комментариев, в то время как налоговые органы Германии заявили об отсутствии переговоров с сирийским правительством относительно сделки по печати валюты. Ответа от ОАЭ на запросы агентства получено не было.
Напомним, Россия начала печатать сирийские банкноты в 2012 году. Этим занималась структура, принадлежащая австрийскому центральному банку. Сотрудничество было прекращено в связи с введением Европейским союзом санкций против Сирии из-за конфликта между режимом Башара Асада и оппозиционными силами.
Ранее сообщалось, что управлять портом Тартус в Сирии вместо России будет дубайский оператор DP World.