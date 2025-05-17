В Бахчисарае из-за пыли остановили асфальтобетонный завод

«Связался с директором завода, чтобы либо прекращали работу по дроблению камня, либо устанавливали спецустройства для сбора пыли», — заявил глава администрации Бахчисарая.
Пыль стала появляться после того, как предприятие занялось дроблением камня. По словам Скобликова, руководство сообщение услышало. Работа возобновится тогда, когда будет решен этот вопрос.
«Ситуация с пылью, действительно, стала критичная. Было поставлено конкретное условие. Пока не установят это спецоборудование для улавливания пыли — дробильная установка работать не будет», — подчеркнул Скобликов.