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В Бахчисарае из-за пыли остановили асфальтобетонный завод

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. В Бахчисарае руководство асфальтобетонного завода обязали установить дополнительные устройства для сбора пыли. Об этом во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте сообщил глава администрации Дмитрий Скобликов.

Источник: РИА "Новости"

«Связался с директором завода, чтобы либо прекращали работу по дроблению камня, либо устанавливали спецустройства для сбора пыли», — заявил глава администрации Бахчисарая.

Пыль стала появляться после того, как предприятие занялось дроблением камня. По словам Скобликова, руководство сообщение услышало. Работа возобновится тогда, когда будет решен этот вопрос.

«Ситуация с пылью, действительно, стала критичная. Было поставлено конкретное условие. Пока не установят это спецоборудование для улавливания пыли — дробильная установка работать не будет», — подчеркнул Скобликов.