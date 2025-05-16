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Росстат: годовая инфляция в России составила 10,23% в апреле

Показатель в 10,23% в апреле снизился на несколько процентных пунктов по сравнению с мартом.

Источник: Комсомольская правда

Годовая инфляция в Российской Федерации составила 10,23% в апреле 2025 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Федеральной службой государственной статистики (Росстат).

Отмечается, что показатель в 10,23% в апреле снизился на несколько процентных пунктов по сравнению с мартом 2025 года, где годовая инфляция в РФ составила 10,34%. При этом в потребительских ценах было зафиксировано повышение на 0,4%.

Согласно данным Росстата, потребительские товары России в апреле подорожали на 0,71% в сравнении с мартом. Цены на непредовольственную продукцию, напротив, снизились на 0,07% в месячном выражении. Также в РФ выросла стоимость услуг на 0,53%.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, что перелом годовой инфляции в России придется на май 2025 года.