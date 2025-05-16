Стройкомплекс Беларуси в первом квартале стал лидером среди отраслей по вкладу в ВВП

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первого квартала 2025 года строительный комплекс занял первое место среди отраслей по положительному вкладу в формирование ВВП: удельный вес строительства в ВВП страны составил 5,4%, что на 1 процентный пункт больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие цифры были озвучены сегодня на коллегии Минстройархитектуры, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
В Беларуси в первом квартале ввели в эксплуатацию более 929 тыс. кв.м жилья.
На повестке два ключевых вопроса: итоги работы строительного комплекса и Министерства архитектуры и строительства за январь — март 2025 года и выполнение доведенных показателей и принимаемые меры по достижению заданных параметров в первом полугодии текущего года. Как отметил министр архитектуры и строительства Александр Студнев, главная задача, стоящая перед работниками строительной отрасли страны, — выполнение показателей, доведенных правительством, причем их выполнение зависит не только от работы министерства, но и от областей. «Я бы хотел настроить всех на совместную работу — выполнение показателей каждый ответственный должен взять на личный контроль», — ориентировал глава ведомства.
В первом квартале строительной отраслью обеспечена положительная динамика выполнения ряда основных параметров прогноза. Так, темп роста валовой добавленной стоимости по секции строительства в сопоставимых ценах составил 115,6%, что позволило отрасли обеспечить положительный вклад в формирование ВВП в размере 0,7 процентного пункта. Положительный темп ВДС к уровню 2024 года обеспечен всеми регионами, в частности, по Брестской области темп роста ВДС составил 115,2%, Витебской — 116,8%, Гомельской — 124%, Гродненской 111,1%, Минской — 120,9%, Могилевской — 104,2%, по Минску — 111,6%.-0-