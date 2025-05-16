Стройкомплекс Беларуси в первом квартале стал лидером среди отраслей по вкладу в ВВП

На повестке два ключевых вопроса: итоги работы строительного комплекса и Министерства архитектуры и строительства за январь — март 2025 года и выполнение доведенных показателей и принимаемые меры по достижению заданных параметров в первом полугодии текущего года. Как отметил министр архитектуры и строительства Александр Студнев, главная задача, стоящая перед работниками строительной отрасли страны, — выполнение показателей, доведенных правительством, причем их выполнение зависит не только от работы министерства, но и от областей. «Я бы хотел настроить всех на совместную работу — выполнение показателей каждый ответственный должен взять на личный контроль», — ориентировал глава ведомства.