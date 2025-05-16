Lada за год: Стало известно, сколько россиянам нужно копить на покупку машины

По данным аналитиков, в апреле 2025 цены на новые автомобили в России сильно варьировались: китайские модели в среднем оценивались в 3,7 миллиона рублей, тогда как отечественные машины стоили примерно 1,58 миллиона. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, что приведет к увеличению срока эксплуатации транспортных средств.
Это повлияет на увеличение среднего возраста автопарка и срок владения автомобилем — до 7−10 лет вместо привычных 3−5. При этом возрастёт спрос на подержанные машины. Покупателям придётся смириться с меньшей доступностью новых авто и повышенными затратами на обслуживание стареющего транспорта.
За последние десять лет цены на автомобили выросли втрое, а за последние два года — на 50%, сообщает РИА «ФедералПресс». По данным издания, если раньше для покупки средней машины требовалось откладывать около 2,5 лет, то сейчас — почти 3,5 года. По оценкам экспертов, только половина россиян может позволить себе купить автомобиль без кредита.
При средней зарплате россиянину потребуется почти три года непрерывных сбережений для покупки автомобиля среднего класса за примерно 3,11 миллиона рублей. Для китайской иномарки потребуется более четырёх лет экономии. Для приобретения российского авто за 1,58 миллиона рублей потребуется откладывать примерно полтора года.
Ранее россиянам объяснили, почему дешевеют китайские авто. Дилеры пытаются распродать машины из КНР по старым ценам, пока граждане ожидают возвращения западных брендов. Кроме того, юрист назвал 4 причины не платить налог с продажи автомобиля.