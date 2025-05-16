Lada за год: Стало известно, сколько россиянам нужно копить на покупку машины

За последние десять лет цены на автомобили выросли втрое, а за последние два года — на 50%, сообщает РИА «ФедералПресс». По данным издания, если раньше для покупки средней машины требовалось откладывать около 2,5 лет, то сейчас — почти 3,5 года. По оценкам экспертов, только половина россиян может позволить себе купить автомобиль без кредита.